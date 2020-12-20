Врач назвал вредные при употреблении с шампанским продукты

По словам Арзамасцева, лучше всего при употреблении шампанского отдавать предпочтение, в качестве закусок, таким продуктам, как нежирная рыба, птица, сыр, овощи и фрукты. В то же время, есть ряд продуктов, которые при употреблении вместе с шампанским могут приводить к обострению панкреатита, тяжести, тошноте и вздутию живота. В их число можно отнести маскарпоне, сливочное масло и майонез.

Помимо прочего, плохо человеку может стать и от одновременного употребления жирной свинины и шампанского. ”В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом”, — сообщил врач.

Не рекомендовал врач кушать с шампанским и сладости, поскольку они повышают уровень глюкозы в крови, равно как и сам напиток, что может спровоцировать сахарный диабет.