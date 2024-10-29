Врач назвала 5 болезней, которые вызывают вейпы

Электронные сигареты могут серьёзно повлиять на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой системы, заявила врач-терапевт клиники «Клиника Фомина» Альбина Рахматуллина. Она пояснила, что состав жидкостей для вейпов, включая никотин, опасен для сердца и сосудов, а также может способствовать развитию заболеваний лёгких, таких как хроническая обструктивная болезнь, и даже стать причиной онкологических заболеваний и пневмоторакса — скопления воздуха в плевральной полости, которое нарушает дыхание.

По словам врача, такие компоненты, как пропиленгликоль и глицерин, при нагревании могут выделять токсичные соединения, раздражающие дыхательные пути и вызывающие воспаление. Также внимание стоит уделить ароматизаторам: некоторые из них, как, например, диацетил, применяемый в ароматах с масляными нотами, могут спровоцировать «попкорновую болезнь» — тяжёлое заболевание лёгких. Рахматуллина отметила, что подобные добавки придают жидкости приятный вкус, но при этом сильно повышают риск для здоровья.

Она также предупредила, что при вейпинге количество затяжек часто больше, чем при обычном курении, что приводит к более быстрому ухудшению состояния. В аэрозоле могут содержаться и такие тяжёлые металлы, как свинец, хром и никель, связанные с онкологией и нарушениями нервной системы. Врач подчеркнула, что краткосрочное удовольствие от вейпинга не стоят того долгосрочного вреда, который они наносят здоровью.