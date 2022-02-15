Врач назвала белковую диету лучшим выбором для женщин в зрелом возрасте

По мнению специалиста, для женщин +50 полезной будет белковая диета. Такое питание поможет контролировать выработку гормонов, набрать мышечную массу и следить за весом.

Для этого в свой рацион стоит включить сою, нут, фасоль, чечевицу. В этих продуктах аминокислот и растительного белка больше, чем в рисе. Но при этом Уилкинсон подчеркнула, что людям с подагрой употребление фасоли и чечевицы противопоказано. Поэтому за диетой нужно следить и в этом случае.

«Белок помогает снизить скорость расщепления углеводов, а значит вы получите более равномерный приток энергии, что поможет снизить тягу к сладкой и богатой углеводами пище», — уточнила эксперт пользу белка.

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