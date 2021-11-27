Врач назвала белый хлеб «десертом» и раскрыла опасность его употребления

Что интересно, врач открыто называет белый хлеб десертом. При этом она заявила, что его постоянное употребление способно привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса.

В качестве более здоровой альтернативы, эксперт привела в пример цельнозерновой и ржаной хлеб.