Врач назвала белый хлеб «десертом» и раскрыла опасность его употребления

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Врач назвала белый хлеб «десертом» и раскрыла опасность его употребленияИ дала совет, чем лучше его заменить
Российский врач-диетолог Елена Соломатина решила раскрыть часть секретов, связанных с популярным в России продуктом — белым хлебом.
По словам специалиста, ежедневное употребление такого хлеба вредно. Не в последнюю очередь потому что смешение в нём белой муки, воды и дрожжей превращает продукт в, по сути, сахар.
Когда мы его съели, у нас повысился уровень глюкозы, инсулин, какое-то время мы чувствуем прилив энергии, потом резко появляется усталость, раздражительность.
Елена Соломатина
Что интересно, врач открыто называет белый хлеб десертом. При этом она заявила, что его постоянное употребление способно привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса.
В качестве более здоровой альтернативы, эксперт привела в пример цельнозерновой и ржаной хлеб.
Источник: Москва 24