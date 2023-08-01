Врач назвала болезни, которые проявляются во время перелётов

Врач Ирина Ярцева предупреждает, что некоторые заболевания могут ухудшиться во время полётов, особенно это касается проблем с органами дыхания и слуха из-за изменения давления. Пассажирам с тромбозом и варикозными венами также следует быть осторожными во время полёта и надевать компрессионные чулки для профилактики. Врач советует пассажирам с артериальным давлением принимать свои лекарства в самолёте для стабилизации давления, особенно если рейс задерживается или возникают стрессы.

Ирина Ярцева также даёт рекомендации по составлению аптечки для отдыха: важно иметь жаропонижающие и обезболивающие лекарства, антигистаминные препараты для аллергий, а также активированный уголь и препараты для улучшения пищеварения. Эти простые меры помогут справиться с возможными проблемами во время отдыха и путешествий.

При подготовке к полётам или путешествиям важно учитывать свои здоровенные особенности и предпринимать профилактические меры, чтобы избежать неприятных осложнений. Используйте компрессионные чулки, принимайте свои лекарства и не забывайте о составлении аптечки с необходимыми препаратами. Так вы сможете наслаждаться отдыхом, минимизируя риск возможных проблем со здоровьем.