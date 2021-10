Врач назвала дозу витамина С, которую необходимо употреблять во время болезни

Врач отметила, что для здорового человека правильной дозировкой считается 90 миллиграммов данного витамина в сутки. Восполнить эту дозу можно с помощью овощей и фруктов. В то же время, если человек болеет, то дозировку стоит увеличить в десятки раз. По словам врача, с помощью рациона питания такую дозу получить довольно сложно, в связи с чем в данном случае необходимо пользоваться аптечными лекарствами. Она отметила, что индивидуальную дозировку должен определять врач.

“Набрать продуктами большую дозу витамина C достаточно сложно, потому что придется количество еды сильно увеличить. В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1000 и даже 2000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность (здорового человека)”, — отметила Залетова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.