Врач назвала Е-добавки наиболее опасные для организма

О том, каких добавок стоит остерегаться, рассказала врач-диетолог сервиса СберЗдоровье Маргарита Макуха. Их можно разделить на три группы, передаёт слова специалиста РИА Новости.

Первая — это условно-безвредные. Они получаются из экстрактов растений и натуральных продуктов. Вторая — условно-опасные. Их чрезмерное употребление уже может навредить, но всё ещё их не стоит слишком опасаться. И третья группа — опасные добавки, которые имеют негативное влияние на организм.

К последним эксперт отнесла Е230 бифенил (применяется при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий), Е214 этилпарабен (встречается в мясных продуктов, паштетах, сырах, молочных десертах) и добавки Е103, Е105, Е111, Е121. Что интересно, часть этих добавок запрещены в России.