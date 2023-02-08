Врач назвала февраль самым тяжёлым для здоровья зимним месяцем и рассказала, как можно помочь организму

Врач назвала февраль самым тяжёлым для здоровья зимним месяцем и рассказала, как можно помочь организмуИз еды врач порекомендовала квашеную капусту
Врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина объяснила, почему февраль называют самым тяжёлым для здоровья зимним месяцем и как с этим бороться.
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Специалист отметила, что февраль потому называют самым тяжёлым, что накапливается усталость от зимы, наблюдается сезонное снижение иммунитета и усиление заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими болезнями, начинается нехватка витаминов, в частности, витамина D из-за дефицита солнца. Также людей часто посещает сезонная февральская хандра и даже депрессия.
Этим состояниям можно противопоставить плавное наращивание физической нагрузки, более длительные прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и недопущение недосыпа. При необходимости следует сдать анализы.
В феврале важно помогать организму и с помощью еды. Самым полезным продуктом в этот период врач назвала квашеную капусту. Всего в 100 граммах квашеной капусты содержится суточная норма пробиотиков, крайне полезных для нормального состояния микробиома кишечника.
Кроме того, квашеная капуста — настоящий витаминный комплекс, содержащий высокий уровень витаминов, а витамина С в ней как в лимоне.
И в целом врач дала некоторые рекомендации.
Среди основных опасностей февраля — повышение заболеваемости респираторными инфекциями, которое провоцируется сезонным снижением иммунитета, уменьшение работоспособности, нарушения сна. Но для того, чтобы разобраться, не является ли «зимний сплин» признаками серьёзных неполадок в организме, необходимо проконсультироваться со специалистом, сделать ряд анализов, например, на уровень витамина D. Это подскажет врачу, как можно оптимально скорректировать «февральскую тоску».