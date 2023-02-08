Врач назвала февраль самым тяжёлым для здоровья зимним месяцем и рассказала, как можно помочь организму

Специалист отметила, что февраль потому называют самым тяжёлым, что накапливается усталость от зимы, наблюдается сезонное снижение иммунитета и усиление заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими болезнями, начинается нехватка витаминов, в частности, витамина D из-за дефицита солнца. Также людей часто посещает сезонная февральская хандра и даже депрессия.

Этим состояниям можно противопоставить плавное наращивание физической нагрузки, более длительные прогулки на свежем воздухе, полноценный сон и недопущение недосыпа. При необходимости следует сдать анализы.

В феврале важно помогать организму и с помощью еды. Самым полезным продуктом в этот период врач назвала квашеную капусту. Всего в 100 граммах квашеной капусты содержится суточная норма пробиотиков, крайне полезных для нормального состояния микробиома кишечника.

Кроме того, квашеная капуста — настоящий витаминный комплекс, содержащий высокий уровень витаминов, а витамина С в ней как в лимоне.

И в целом врач дала некоторые рекомендации.