Врач назвала главные ошибки при соблюдении поста

По словам врача, часто люди, привыкшие к жирной и вкусной пище начинают поститься внезапно, без подготовки. Это приводит к тому, что происходит резкое прекращение центров стимуляции вознаграждения мозга, начинается гормональный дисбаланс.

При этом человек переходит на постную пищу, богатую клетчаткой, злоупотребление которой может привести к воспалению кишечника. На фоне отсутствия прежнего уровня серотонина человек начинает есть много сладкого: постное печенье, сухофрукты, выпечку, что чревато ударом по эндокринной системе и риском сахарного диабета.

К этому добавляется регулярное употребление, как правило, подсолнечного масла, чтобы пополнить запас жиров. Оно самое дешёвое и самое вредное. Злоупотребление им, которое может начаться во время поста, может привести к развитию атеросклероза, повреждению сосудов, болезни сердца, почек и даже мозга.

Не менее опасно злоупотребление таким распространённым «постным» продуктом, как картошка. Соломатина посоветовала есть её в охлаждённом виде, потому что в горячем она содержит множество крахмала и сахара. Её избыток может привесит к диабету второго типа.

Врач порекомендовала готовиться к посту за несколько недель до его начала, постепенно исключать животную пищу. Добавлять больше растительных масел, пищи, богатой клетчаткой. А во время поста рацион должен включать овощи, фрукты, бобовые, растительные масла, а в разрешённые дни даже рыбу.

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