Врач назвала главные причины ожирения россиян

По словам специалиста, проблема лишнего веса волнует всю планету, однако в России численность людей, страдающих избыточным весом, увеличивается с особой стремительностью.

При этом Шабельникова отметила, что не так много россиян обращаются за помощью к специалистам, что делает статистику менее точной.

Специалист выделила две основные причины ожирения: малоподвижный образ жизни и переедание. Она подчеркнула, что именно это, а не «плохая генетика», которой люди часто пытаются объяснить свой избыточный вес, является фактором набора лишнего веса.

Шабельникова развеяла миф о генетической предрасположенности к ожирению, заявив, что она может реализоваться только при определённых условиях жизни и привычках, таких как переедание и недостаток движения.