Врач назвала категории людей, которым не стоит есть кашу

Врач отметила, что несмотря на то, что крупы богаты большим количеством полезных компонентов, большинству их них присущ высокий гликемический индекс. Так, по словам специалиста, кашу, обладающую высоким гликемическим индексом, не стоит употреблять людям, контролирующим свой вес. Кроме того, нельзя ее есть и тем, кто имеет такие болезни, как диабет или ожирение.

Самый низкий гликемический индекс, как отметила врач, у перловой каши, тогда как гречка и рис имеют средний показатель. В то же время, высоким гликемическим индексом обладают кукурузная и манная каши.

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