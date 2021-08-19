Врач назвала категории людей, которым нельзя есть яблоки

Так, по словам врача, отказаться от яблок стоит людям с аллергией на косточковые плоды. Противопоказано есть свежие фрукты может быть и страдающим от гастрита, эрозивного гастрита и прочих воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта людям.

“Если у человека наблюдаются гастриты, эрозивные гастриты или другие воспалительные процессы ЖКТ, фруктовая кислота может негативно отразиться на состоянии. Кроме того, яблочная кожура имеет довольно жесткую консистенцию и также может раздражать слизистые”, — поделилась специалист.

В то же время, для любителей яблок, которые имеют болезни ЖКТ, можно найти выход. В частности, при запекании фрукты становятся менее кислотными, а также более мягкими. Кроме того, термическая обработка увеличивает количество клетчатки в этом продукте.