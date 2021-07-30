Врач назвала количество пиццы и сладостей, которые не вредят организму

Стоит отметить, что специалист выбрала недельный период в качестве временного отрезка. По итогу, если есть пиццу не чаще одного раза в неделю, ничего плохого с вами случиться не должно. При этом специалист сделала акцент на том, что нужно отдавать предпочтение качественной пицце, богатой питательными веществами, «а не еде из "Макдоналдса"», пишет Daily Mail.

Что же касательно пищи с высоким содержанием сахара, то её стоит употребялять не чаще одного-двух раз в неделю. Но ещё лучше готовить сладости самому вместо того, чтобы покупать их в магазине.

По словам Ллеуэлин-Уотерс, только тогда можно быть уверенным, что в продукте не содержатся вредные химические добавки.

Но важно понимать, что врач говорила лишь о тех людях, которые и так не испытывают проблем со здоровьем. У тех же, кто, например, болен диабетом, явно должно быть совсем иное отношение к тем же сладостям.