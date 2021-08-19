Врач назвала количество яблок, которое можно съесть за день

Об этом специалист рассказала в рамках интервью радио Sputnik. Так, по словам врача, для того, чтобы не столкнуться с перегрузкой пищеварения, яблоки следует есть в первой половине дня или не позднее полдника. В период конца лета - начала осени можно себе позволить употребить в день максимум 300 граммов яблок.

“В зимний, весенний период достаточно 100 граммов яблок. Сейчас, когда есть возможность получения свежих яблок, 300 граммов – это нормальное количество, которое можно съесть и приумножить свое здоровье.”, — отметила диетолог.

Мойсенко предупредила, что злоупотребление яблоками чревато отсутствием аппетита и замещением яблоками белковых продуктов, клетчатки.

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