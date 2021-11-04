Врач назвала людей, которым не стоит есть сыр

Иванникова обратила внимание на то, что сыр представляет из себя питательный продукт, который на четверть состоит из белков. Данные вещества требуются организму для формирования мышц. К положительным свойствам сыра можно отнести и то, что его белки усваиваются лучше, чем молочные. Полезен данный продукт и для восполнения энергии.

В то же время, стоит помнить о том, что сыр — это высококалорийный продукт, в связи с чем ограничить его стоит людям, имеющим избыточный вес и сердечно-сосудистые болезни.

“При выборе сыра обращайте внимание на состав, в нем не должно быть много растительных жиров. Процесс изготовления этого продукта достаточно долгий и затратный, поэтому сыр не может стоить дешево”, — предупредила врач.

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