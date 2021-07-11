Врач назвала максимальную дозу кваса, которую можно выпить за день

Так, по словам врача, данный напиток способствует нормализации обменных процессов в организме. Причем по своему влиянию на желудочно-кишечный тракт он сопоставим с кефиром, кумысом и ацидофилином. Квас богат свободными аминокислотами и молочной кислотой, тем самым и оказывая положительное влияние на ЖКТ. Полезен напиток и для зубной эмали, поскольку содержит в себе кальций. Врач отметила, что употреблять квас нужно в ограниченных количествах.

“Рекомендуемая доза кваса для взрослого человека — не более литра в сутки. В противном случае он может стать причиной разлада системы пищеварения. Во-вторых, нужно понимать, что квас — это еда, и им не стоит заменять суточную норму воды”, — предупредила Сидорова.

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