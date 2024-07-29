Врач назвала негативные последствия «залипания» в соцсетях

Врач назвала негативные последствия «залипания» в соцсетяхЭто влияет на способность человека долго сохранять концентрацию внимания
Слишком частое использование социальных сетей может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, предупреждает психофизиолог Вера Третьякова из Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ. По её словам, постоянные отвлечения и короткие фрагменты информации, которые мы получаем из соцсетей, затрудняют концентрацию и глубокое мышление. В результате, способности к выполнению задач, требующих длительной концентрации, могут ухудшиться.
Третьякова объясняет, что непрерывный поток информации в социальных сетях вызывает когнитивное перенапряжение и снижает концентрацию и память. Каждый раз, когда вы просматриваете ленту новостей или получаете уведомления, ваш мозг перерабатывает огромные объёмы информации. Постоянные прерывания от уведомлений мешают сосредоточиться и увеличивают когнитивную нагрузку.
Чтобы минимизировать негативное влияние социальных сетей, специалист советует несколько простых шагов. Найдите альтернативные способы проведения времени, отслеживайте, сколько времени вы проводите в соцсетях, отключайте ненужные уведомления, и попробуйте регулярно делать «цифровой детокс». Также полезно заниматься другими видами активности, такими как спорт, чтение или общение в реальной жизни.