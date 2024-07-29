Врач назвала негативные последствия «залипания» в соцсетях

Слишком частое использование социальных сетей может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, предупреждает психофизиолог Вера Третьякова из Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ. По её словам, постоянные отвлечения и короткие фрагменты информации, которые мы получаем из соцсетей, затрудняют концентрацию и глубокое мышление. В результате, способности к выполнению задач, требующих длительной концентрации, могут ухудшиться.

Третьякова объясняет, что непрерывный поток информации в социальных сетях вызывает когнитивное перенапряжение и снижает концентрацию и память. Каждый раз, когда вы просматриваете ленту новостей или получаете уведомления, ваш мозг перерабатывает огромные объёмы информации. Постоянные прерывания от уведомлений мешают сосредоточиться и увеличивают когнитивную нагрузку.

Чтобы минимизировать негативное влияние социальных сетей, специалист советует несколько простых шагов. Найдите альтернативные способы проведения времени, отслеживайте, сколько времени вы проводите в соцсетях, отключайте ненужные уведомления, и попробуйте регулярно делать «цифровой детокс». Также полезно заниматься другими видами активности, такими как спорт, чтение или общение в реальной жизни.