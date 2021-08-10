Врач назвала опасность поедания зелёной части арбуза и дыни

Оказалось, что если в арбузе и есть вредные вещества, то все они находятся именно около корки. Там, например, могут накапливаться нитраты, передаёт слова специалиста РИА Новости. В связи с этим диетолог посоветовала кушать плоды лишь до этой части.

При этом Стародубова рекомендует отдавать предпочтение тем арбузам и дыням, которые можно было бы съесть за один день. Если же выбора нет и разрезанный плод нужно убрать в холодильник, то хранить его эксперт советует плотно накрыв пищевой плёнкой.