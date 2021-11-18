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Врач назвала опасные для печени продукты

От которых лучше отказаться
Диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, от каких продуктов нужно отказаться при нарушениях работы печени.
Врач назвала опасные для печени продукты

По словам специалиста, наиболее опасная для печени — жареная еда, с большим количеством токсинов, образующихся во время жарки. Сюда же можно отнести жирную и острую пищу. Следует обратить внимание и на приправы — их не должно быть в рационе при болезнях печени. Единственная приправа, которая разрешена в подобных случаях, — лавровый лист.

Не менее опасен для печени, тем более проблемной, алкоголь. При его употреблении разрушаются «строительные» клетки печени — гепатоциты.

Также врач посоветовала отказаться или есть с осторожностью экзотические фрукты, овощи и деликатесы, привезённые из других стран.

«Если человек полностью здоров, то ему можно есть всё, если пища хорошо переносится и усваивается организмом. Если человек находится в состоянии обострения хронических заболеваний, например, ЖКТ, то ему нужно соблюдать специальные диеты. Должна быть исключена жареная пища и острые продукты питания», — подчеркнула Мойсенко.

Источник: Народные новости
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