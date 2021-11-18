Врач назвала опасные для печени продукты

По словам специалиста, наиболее опасная для печени — жареная еда, с большим количеством токсинов, образующихся во время жарки. Сюда же можно отнести жирную и острую пищу. Следует обратить внимание и на приправы — их не должно быть в рационе при болезнях печени. Единственная приправа, которая разрешена в подобных случаях, — лавровый лист.

Не менее опасен для печени, тем более проблемной, алкоголь. При его употреблении разрушаются «строительные» клетки печени — гепатоциты.

Также врач посоветовала отказаться или есть с осторожностью экзотические фрукты, овощи и деликатесы, привезённые из других стран.

«Если человек полностью здоров, то ему можно есть всё, если пища хорошо переносится и усваивается организмом. Если человек находится в состоянии обострения хронических заболеваний, например, ЖКТ, то ему нужно соблюдать специальные диеты. Должна быть исключена жареная пища и острые продукты питания», — подчеркнула Мойсенко.