Врач назвала опасные для здоровья сочетания алкоголя и закусок

Отмечается, что в закуски, для придания яркого вкуса, добавляют консерванты, в числе которых соль. Она в большом количестве присутствует в маринованных огурцах, грибах, моркови по-корейски и капусте кипчи. Такие закуски, при употреблении с алкоголем, опасны для поджелудочной железы. Дело в том, что эта еда активирует железу, тогда как спиртные напитки нарушают отход ферментов, которые внутри поджелудочной железы начинают переваривать собственную железу. Это, в свою очередь, приводит к болевому синдрому. А избыток еды в сочетании с алкоголем может спровоцировать панкреатит.

”Закуски не должны быть с ярко выраженным вкусом, лучше отдать предпочтение таким блюдам, как язык отварной, рулеты куриные и все запеченные блюда”, — поделилась врач, отметив, что в качестве закуски также можно выбрать холодец.