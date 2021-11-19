Врач назвала основные полезные свойства горького шоколада

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Врач назвала основные полезные свойства горького шоколадаИ сравнила его с молочным
Врач-диетолог Яна Гришина назвала основные полезные свойства горького шоколада. Это продукт не только поднимает настроение, но и является источником железа, магния, меди, марганца и других минералов.
Горький шоколад ещё называют тёмным или чёрным. В нём содержится не менее 55% натурального какао, а в молочном не более 25–35%.
Его стоит употреблять не менее 20 граммов в день, но горький шоколад нельзя есть на голодный желудок и в качестве перекуса.
«Принципиальное отличие чёрного состоит в том, что сахара в нём меньше, а антиоксидантов гораздо больше. Большую часть калорий из чёрного шоколада мы получаем из жиров, а не из углеводов, как из молочного», — рассказала Гришина.
Источник: РИА Новости