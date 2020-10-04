Врач назвала овощи, которые при неправильном хранении могут навредить здоровью

Врач отметила, что не стоит употреблять сырую или недоваренную фасоль, поскольку она имеет в составе фитогемагглютинин, способный приводить к отравлению. Кроме того, чрезмерное хранение бобовых может привести к накапливаю грибков.

Соломатина также порекомендовала людям, страдающим от хронический болезней, ограничить прием некоторых овощей. К примеру, все виды капустных и крестоцветных негативно сказываются на усвоении йода, а поэтому могут быть вредны для людей с болезнями щитовидной железы.

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