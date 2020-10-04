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Врач назвала овощи, которые при неправильном хранении могут навредить здоровью
От картофеля до баклажанов
Радио Sputnik взяло интервью у врача-диетолога Елены Соломатиной. В ходе беседы врач назвала овощи, которые при неправильном хранении могут навредить здоровью.
Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы.
Врач отметила, что не стоит употреблять сырую или недоваренную фасоль, поскольку она имеет в составе фитогемагглютинин, способный приводить к отравлению. Кроме того, чрезмерное хранение бобовых может привести к накапливаю грибков.
Соломатина также порекомендовала людям, страдающим от хронический болезней, ограничить прием некоторых овощей. К примеру, все виды капустных и крестоцветных негативно сказываются на усвоении йода, а поэтому могут быть вредны для людей с болезнями щитовидной железы.
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