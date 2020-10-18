Врач назвала полезные в зимний период продукты

По словам врача, витамины нужно восполнять продуктами питания. Незванова поделилась, что не стоит ограничивать употребление жирных продуктов в зимний период, так как они богаты полезными веществами, в числе которых витамины A и D. Большое количество последнего есть в сливочном и топленом масле.

Помимо прочего врач посоветовала добавить в рацион жирную рыбу. ”Зимой, когда достаточно суровые, слякотные условия, дополнительный жир позволителен в диетологии. Его должно быть больше в рационе, чем в жаркий период”, - отметила Незванова.

Благодаря витаминам группы С, в свою очередь, можно подготовить организм к вирусным болезням, характерным для зимнего периода.