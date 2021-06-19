Врач назвала причину раздражительности во время диеты

Так, по словам специалиста, раздражительность, тревожность и снижение настроения происходит во время диеты из-за триптофана— ответственной за синтез серотонина аминокислоты. Помимо прочего с плохим настроением человек может столкнуться и ввиду неправильного соотношения важных веществ в рационе.

“При несбалансированном питании в 90% случаев одним из последствий будет снижение эмоционального фона”, — поделилась врач.

Для того, чтобы избежать плохого настроения во время диеты следует иметь в рационе источники триптофана. Им богата красная и черная икра, твердые сыры, орехи, тофу и соевые продукты. Помимо прочего полезно в данном случае употреблять и мясо кролика, курицы и индейки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.