Почему у людей появляется компьютерная зависимость

По её мнению, у такого состояния всегда есть глубинные причины. Это, как правило, серьёзные проблемы: депрессия, социофобия, повышенная тревожность. Такие люди мыслят искажённо и не могут увидеть реальную картину своей жизни.

По словам специалиста, такие люди не могут закрывать потребности в любви, признании, безопасности и т.д. Поэтому они сбегают в свою реальность, где чувствуют себя уверенно, где нет запретов. У таких людей нет целей или они размыты. Поэтому они тратят время на мессенджеры, соцсети, а дела откладывают на потом.

Людям с зависимостью Сальникова посоветовала принять своё состояние, прислушиваться к окружающим людям. Необходимо обратиться к специалисту.

«Также нужно признать своё право на получение помощи, ведь очень часто люди годами обманывают себя в том, что могут справиться самостоятельно вместо признания самому себе в бессилии перед зависимостью. После этого следует обратиться к специалисту для индивидуального разбора причин состояния пользователя. Зависимость — это всегда следствие более глубинных проблем, например, таких, как депрессия. А золотым стандартом в лечении как депрессии, так и многих других расстройств психики считается медикаментозное лечение и когнитивно-поведенческая психотерапия, направленная на работу с мышлением, эмоциональным состоянием и некорректными паттернами поведения», — рассказала эксперт.

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