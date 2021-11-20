Врач назвала признаки дефицита цинка в организме

Цинк является вторым микроэлементом в организме по распространённости. По словам заведующей клинико-диагностической лаборатории НАКФФ Веры Бариновой, дефицит цинка встречается более чем у 30% человечества. В 16% случаев сопутствующими заболеваниями являются различные инфекции дыхательных путей, 18% — малярия, 10% — болезни ЖКТ.

Дефицит цинка влияет на состояние волос, ногтей, кожи, у детей замедляется рост. Основными признаками уменьшения уровня цинка являются нарушение сна, снижение аппетита, плохое заживление ран. Самолечение в этом случае невозможно. При обнаружении подобной симптоматики у себя, следует обратиться к врачу для дополнительных обследований и назначения необходимой терапии.