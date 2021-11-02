Врач назвала продукт, снижающий артериальное давление

По ее словам, свекла, к тому же, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Кроме того, содержащийся в свекле пигмент бетацианин является мощным антиоксидантом и замедляет рост злокачественных новообразований. Дробышева уточнила, что особенно полезно употреблять данный корнеплод женщинам во время менструаций, поскольку свекла восстанавливает кровопотерю в организме.



Однако, специалист по питанию рекомендовала отказаться от употребления свеклы людям, у которых есть предрасположенность к остеопорозам. Противопоказанием также являются заболевания ЖКТ в острых стадиях, гипотония и сахарный диабет. Помимо этого нутрициолог предупредила, что сок свеклы нельзя пить в чистом виде: 50 миллилитров сока нужно разбавить водой в соотношении один к четырем. Также сок нужно настаивать два часа после отжима.