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Сегодня 11:05
Врач назвала продукты, которые не стоит есть на голодный желудок
От имбиря до лимона
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые не рекомендуется употреблять в качестве первого приема пищи. По словам специалиста, некоторые продукты, съеденные на голодный желудок, могут спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта.
О вреде употреблении некоторых продуктов на голодный желудок врач рассказала в ходе беседы с радиостанцией «Говорит Москва». К таким продуктами можно отнести острые или перченные, поскольку они способны раздражать слизистую. Однако есть и полезные продукты, которые при употреблении на голодных желудок могут нанести вред.
Сейчас мода на имбирь, чеснок, лимон. И люди, на голодный желудок, с водой или в натуральном виде делают смеси, смузи и всё это выпивается на голодный желудок. Действительно здесь очень опасно, потому что можно вызвать очень сильное раздражение со стороны желудочно-кишечного тракта со всеми вытекающими неприятными симптомами.