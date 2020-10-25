Врач назвала продукты, которые не стоит есть на голодный желудок

Сейчас мода на имбирь, чеснок, лимон. И люди, на голодный желудок, с водой или в натуральном виде делают смеси, смузи и всё это выпивается на голодный желудок. Действительно здесь очень опасно, потому что можно вызвать очень сильное раздражение со стороны желудочно-кишечного тракта со всеми вытекающими неприятными симптомами.

Елена Соломатина Врач-диетолог