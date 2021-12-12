Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться пожилым людям

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Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться пожилым людямИ объяснила, почему это стоит сделать
С возрастом организм человека заметно меняется. Многие замечали, что если в молодости можно кушать сколько угодно вредной пищи и при этом толстеть, то с возрастом вес набирается будто сам по себе.
По словам врача-диетолога Марият Мухиной, это связано с тем, что пожилые люди склонны к инсулинорезистентности, набору веса и диабету. А потому им стоит отказаться от хлеба, каши, круп и зерновых в своём рационе.
При этом специалист уточнила, что как и всегда, есть свои «но». Например, хлеб и кашу пожилому человеку можно есть без вреда для здоровья, если у него идеальный вес и хороший показатель углеводного обмена и инсулинорезистентности.
Вместе с тем Мухина посоветовала людям в возрасте добавить в свой рацион творог, мясо и яйца. Именно в них врач подметила наиболее правильный баланс жиров, белков и углеводов.
Источник: Народные Новости