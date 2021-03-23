Врач назвала продукты, повышающие настроение

По словам специалиста, наилучшим «стимулирующим» эффектом обладают шоколад, бананы и сыры. При этом, пишут Известия, «для хорошего самочувствия и настроения совсем не нужно упираться в определенный продукт». Достаточно правильно питаться и уделять достаточное количество времени спорту.

Что интересно, врач-диетолог Дарья Русакова добавила, что употребление помогающих выработке серотонина продуктов должно не переходить определённую грань. Так, например, сладкого стоит есть не более 20–30 г, при этом есть их желательно в первой половине дня.