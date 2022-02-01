Врач назвала продукты с высоким содержанием йода

По словам Гавриковой, в достаточном количестве йод содержится в морской рыбе, но готовить её нужно на низкой температуре. Также йодом богаты другие морепродукты и морские водоросли.

Суточная норма йода составляет 120-150 микрограммов, восполнитm недостаток этого необходимого для работы щитовидной железы вещества помогут рыбий жир, мясо, фрукты, молочные продукты и йодированная соль. К этому врач добавила, что при увеличении массы тела, головных болях, мигрени, усталости, отёчности, плохой переносимости холода, сухости кожи, тусклости и ломкости волос, даже при соблюдении диеты, рекомендуется проверить работу щитовидной железы.

«Также йод является антивирусным, антибактериальным и антипаразитарным элементом, защищает от онкологических заболеваний, профилактирует кистозные образования в груди и в яичниках», — подчеркнула специалист.

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