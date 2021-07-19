Врач назвала самые полезные фрукты для употребления в жару

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Врач назвала самые полезные фрукты для употребления в жаруЧасть из них можно найти даже в огороде
Американский врач-диетолог Викки Петерсен перечислила самые полезные продукты, которые стоит употреблять на постоянной основе в жаркие летние месяцы. Наибольший акцент был сделан на фруктах и ягодах.
По словам специалиста, люди, которые едят чернику, ежевику и малину, чаще остальных ощущают прилив активности и здоровья при особо высоких температурах воздуха, пишет Digital Journal. Связано это с высоким содержанием в них антиоксидантов — веществ, защищающих клетки организма от повреждений.
Также антиоксиданты зарекомендовали себя в качестве отличного «нормализатора» уровня сахара и инсулина в крови.
Вместе с тем Петерсен отметила важность употребления яблок и бананов в жаркую погоду. Оба этих продукта положительно влияют на микрофлору кишечника.