Фруктоза — не самый лучший выбор среди сахарозаменителей, это подтверждено экспертом Европейского Медицинского Центра (EMC), доктором Юлией Катхурией. Искусственно синтезированная фруктоза может вызвать проблемы, включая избыточный вес, проблемы с печенью и повышенные уровни определённых веществ в организме.

Следующим сахарозаменителем, о котором стоит знать, это аспартам. Его можно встретить во многих диетических продуктах, но недавние исследования связали его с возможным риском рака для человека. Некоторые эксперты требуют дополнительных исследований, но на данный момент можно продолжать использовать аспартам в рекомендуемых количествах.

Среди наиболее безопасных сахарозаменителей сегодня выделяется стевия, получаемая из листьев растения. Тем не менее, стоит учитывать, что есть определённые ограничения в её использовании, например, при низком давлении или серьёзных проблемах с желудочно-кишечным трактом. При выборе сахарозаменителей важно соблюдать рекомендации по их безопасному потреблению. Эти продукты полезны для людей с лишним весом, диабетом или метаболическим синдромом, так как они помогают снизить калорийность пищи и не повышают уровень глюкозы в крови.