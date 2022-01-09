Врач назвала самый полезный для организма хлеб

Так, по словам исследовательницы Института здравоохранения и социального развития Финляндии Ниины Каартинен, ржаной хлеб несёт пользу для организма за счёт содержащихся в нём особо значимых пищевых волокон.

Если употреблять этот продукт хотя бы раз в день, то можно получать 20% клетчатки в случае женщин и 30% в случае мужчин. Также в ржаном хлебе есть витамины группы В, тиамин и фолиевая кислота.

Что интересно, этот продукт также благоприятно влияет на здоровье кишечника. Например, он способен снизить риск развития рака органа.

Каартинен заявила, что всё это делает именно ржаной хлеб самым полезным.