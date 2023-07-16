Врач назвала солнцезащитные средства, которые не защищают от рака

Солнцезащитные средства имеют разные степени защиты от вредного воздействия солнечных лучей, которые могут вызвать рак кожи и фотостарение. Врач-дерматолог Вера Воронина объясняет, что на маркировке продукта можно определить его эффективность.

Исследования показали, что солнечное излучение ускоряет старение кожи, приводя к появлению пигментных пятен и морщин. Это называется фотостарением. Кроме того, солнечные лучи повышают риск развития рака кожи.

Маркировка SPF указывает, защищает ли средство от лучей типа В, которые вызывают покраснение и ожоги. Они проникают только в верхний слой кожи и менее опасны, чем лучи типа А, которые проникают глубже и могут нанести больше вреда. Для защиты от лучей типа А используется обозначение «для защиты от широкого спектра излучения». Есть также обозначение с звёздочками, где 5 звёзд обозначают максимальную защиту, или PA+, где количество плюсов указывает на степень защиты (максимально — четыре плюса).