Врач назвала солнцезащитные средства, которые не защищают от рака

Врач назвала солнцезащитные средства, которые не защищают от ракаИ от негативного влияния солнца на старение кожи человека
Дерматолог клиники «Рассвет» Вера Воронина рассказала, как выбрать солнцезащитный крем, который защитит от рака кожи
Солнцезащитные средства имеют разные степени защиты от вредного воздействия солнечных лучей, которые могут вызвать рак кожи и фотостарение. Врач-дерматолог Вера Воронина объясняет, что на маркировке продукта можно определить его эффективность.
Исследования показали, что солнечное излучение ускоряет старение кожи, приводя к появлению пигментных пятен и морщин. Это называется фотостарением. Кроме того, солнечные лучи повышают риск развития рака кожи.
Маркировка SPF указывает, защищает ли средство от лучей типа В, которые вызывают покраснение и ожоги. Они проникают только в верхний слой кожи и менее опасны, чем лучи типа А, которые проникают глубже и могут нанести больше вреда. Для защиты от лучей типа А используется обозначение «для защиты от широкого спектра излучения». Есть также обозначение с звёздочками, где 5 звёзд обозначают максимальную защиту, или PA+, где количество плюсов указывает на степень защиты (максимально — четыре плюса).