Врач назвала способ снизить риск заражения простудой почти в 50 раз

Врач сообщила, что нервные люди быстрее заражаются простудой. Дело в том, что от стресса организм в большом количестве вырабатывает гормон кортизол, который, в свою очередь, негативно сказывается на способности организме защищаться. Помимо прочего, люди, которые часто пребывают в состоянии стресса - борются с болезнью дольше остальных. Течение болезни также зависит и от иммунитета, который вырабатывается при встрече с возбудителем.

Также на течение болезни влияет генетика и физическая подготовленность. По словам врача, благодаря хорошей спортивной подготовке и регулярной физической активности можно уменьшить риск заражения простудой почти в 50 раз.

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