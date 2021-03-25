Наука и технологии
Сегодня в 17:29
Врач назвала способы сделать вафли более полезными для фигуры
И, что важно, применить их может любой желающий
Российский врач-диетолог Наталья Нефёдова рассказала о том, как именно стоит готовить вафли, чтобы они были куда полезнее для фигуры, чем обычно. Как оказалось, весь секрет в ингредиентах.
Так, достаточно уменьшит количество используемого сахара, чтобы продукт стал заметно менее вредным, передают слова специалистам Nation News. При этом также не стоит забывать, что многие добавляют к вафлям фрукты, шоколад, мороженое и прочие вредные наполнители. Отказ от них также положительно скажется на фигуре человека.
Не следует слишком сильно увлекаться вафлями, т.к. это десерт. В рационе человека, который следит за своим здоровьем, должно быть не более 10% десертов. Но можно сделать вафли более полезными для фигуры, если заменить обычную муку на цельнозерновую, и снизить количество добавляемого в тесто сахара. Вместо готовых сиропов лучше взять ягоды. Такие вафли можно иногда употреблять на завтрак.