Врач назвала способы сделать вафли более полезными для фигуры

Не следует слишком сильно увлекаться вафлями, т.к. это десерт. В рационе человека, который следит за своим здоровьем, должно быть не более 10% десертов. Но можно сделать вафли более полезными для фигуры, если заменить обычную муку на цельнозерновую, и снизить количество добавляемого в тесто сахара. Вместо готовых сиропов лучше взять ягоды. Такие вафли можно иногда употреблять на завтрак.