Врач назвала три неочевидных признака рака ротовой полости

Рак ротовой полости чаще встречается у людей старше 61 года, особенно у мужчин. Начало заболевания не всегда очевидно, и человек может быть сбит с толку. Одна из медицинских экспертов, доктор Ольга Уланкина, рассказала о некоторых нетипичных симптомах рака ротовой полости, таких как неприятный запах изо рта и боль в ухе или горле.

Эксперт объясняет, что рак ротовой полости обычно начинается с маленьких язвочек, уплотнений или пятнышек на слизистых оболочках рта, таких как язык, десны, небо или внутренняя сторона щеки. Вначале такие изменения не вызывают дискомфорта, но со временем могут стать болезненными и начать кровоточить.

Пациенты часто связывают появление ранок с повреждениями слизистых оболочек при приёме пищи, но в таких случаях язвочки обычно быстро заживают. Если боль, воспаление и кровотечение продолжаются дольше недели, то стоит обратиться к врачу. Боли, связанные с язвой, могут распространяться не только в области самой язвы.

Неприятный запах изо рта также может быть связан с развитием опухоли. Это происходит из-за разрушения здоровых тканей и присоединения вторичных инфекций. Если у человека есть незаживающая язва во рту и при этом сохраняется плохой запах, несмотря на надлежащую гигиену полости рта, это может быть тревожным сигналом.

Такие нетипичные симптомы рака ротовой полости, как неприятный запах изо рта и боли, распространяющиеся в ухо или горло, могут ввести человека в заблуждение и привести к задержке в диагностике и лечении. Поэтому важно обратиться к врачу, если появляются необычные боли или привкус крови во рту.