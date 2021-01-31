Врач назвала вредные для употребления на завтрак блюда

”Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды — излюбленное в нашей стране питание”, — отметила Дюваль. Так, съев с утра хлеб из белой муки и колбасное изделие можно обречь организм на переваривание тяжелой пищи и “выведение вредных веществ”.

Помимо прочего в число вредных завтраков вошли блюда, которые имеют в своем составе сахар и дрожжи. Кроме того, не рекомендуется употреблять и блюда с консервантами и красителями в качестве первого приема пищи. Также врач посоветовала не пить с утра кофе, так как люди, часто употребляющие этот напиток, зачастую имеют проблемы с давлением, а также в течение дня чувствуют себя устало.

По словам врача, во время сна организм занимается восстановлением всех ресурсов, которые были израсходованы в предыдущий день. В этой связи очень важно именно с утра восполнить запасы, которые ушли на восстановление, поэтому полезным является тот завтрак, который состоит из витаминов и микроэлементов. Врач посоветовала употреблять на завтрак крупы, нуждающиеся в варке, омлет, отварные яйца, салат с кальмарами или куриной грудкой.