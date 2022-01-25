Врач назвала янтарную кислоту защитой от вируса и перечислила, в каких продуктах искать этот антиоксидант

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Врач назвала янтарную кислоту защитой от вируса и перечислила, в каких продуктах искать этот антиоксидантБез неё организм становится очень слабым
Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, откуда можно брать дополнительную энергию, в которой так нуждается человеческий организм зимой.
По словам специалиста, янтарная кислота, благодаря своим свойствам, может служить универсальным «аккумулятором» для клеток.
При дефиците янтарной кислоты все метаболические процессы замедляются, человек чувствует ухудшение здоровья, усталость, появляется лишний вес, начинают выпадать волосы и плохо растут ногти. То есть, если в организме нет энергии, то он как мерцающая затухающая лампочка Ильича, когда всё происходит на сниженном уровне.
Елена Соломатина
При этом получить её можно не только в составе биологически активных добавок к пище или средств для ухода за кожей и волосами, но также и из обычных продуктов. Например, янтарной кислотой богаты виноград, сыр, спаржа, свекла, квашеная капуста, мясо и морепродукты.
Источник: Радио Sputnik