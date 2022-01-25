Врач назвала янтарную кислоту защитой от вируса и перечислила, в каких продуктах искать этот антиоксидант

При этом получить её можно не только в составе биологически активных добавок к пище или средств для ухода за кожей и волосами, но также и из обычных продуктов. Например, янтарной кислотой богаты виноград, сыр, спаржа, свекла, квашеная капуста, мясо и морепродукты.