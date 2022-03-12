Врач назвала заболевания, которые может спровоцировать коронавирус

По словам специалиста, эти болезни трудно поддаются лечению и остаются с человеком навсегда. Врач назвала такие болезни: фиброз лёгких, миокардит, тиреоидит и диабет первого и второго типа.

Как отмечается, при коронавирусе развивается пневмония, следствием которой может быть фиброз. В результате лёгочная ткань покрывается рубцами и не во всех местах восстанавливается. Поэтому рубцы остаются навсегда.

Также коронавирус провоцирует воспаление сердечной мышцы — миокардит. Кроме того, вирус может стать спусковым крючком для инфаркта и кардиосклероза — замены эластичной мышечной ткани сердца на неэластичные, жёсткие и потому опасные образования.

Тиреоидит — воспаление щитовидной железы. Врач уточнила, что обычно терапия этой болезни занимает три месяца, но при ковиде тиреоидит практически невозможно вылечить до конца и болезнь остаётся навсегда.

Одно из самых опасных заболеваний, которое является следствием перенесённого коронавируса, — диабет первого и второго типа. Мескина рассказала, что проводились исследования, в результате которых было доказано, что у 15% пациентов после коронавируса может развиться диабет.

«Здесь нужно уточнить, что среди этих 15 избранных — у двух процентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса. То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13 процентов испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни», — уточнила эксперт.

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