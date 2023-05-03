Врач-невролог назвал простой способ проверить зарождающееся слабоумие

Оказалось, что врачи могут достаточно быстро и эффективно оценить когнитивные способности пациента, используя тест на запоминание 10-12 слов. Данный метод помогает выявить у них деменцию.

Парфёнов приводит пример теста: пациенту предлагается запомнить пять слов, таких как «кузнечик», «грузовик», «блюдце», «лимонад» и «кинотеатр». Если пациент забывает одно из слов, врач предлагает подсказку, например, упомянув, что это было насекомое. В случае, когда подсказки помогают, это может быть вариантом нормы.

По словам специалиста, люди с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции не могут вспомнить слова даже с помощью подсказок. Такие тесты позволяют врачам определить наличие когнитивного расстройства, его степень или отсутствие, а также установить стадию болезни.

Если результаты теста не выходят за пределы нормы, но пациент всё равно жалуется на проблемы с памятью, врачи ставят диагноз «субъективное когнитивное расстройство».