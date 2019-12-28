Врач обвинил Apple в краже его технологии

Об этом стало известно благодаря журналистам Bloomberg, которые опубликовали соответствующую статью. По словам издания, буквально в пятницу Доктор Джозеф Визел, преподающий в нью-йоркской медицинской школе, подал на компанию иск в федеральный суд. Визел отмечает, что “умные” часы от Apple, которые способны анализировать сердцебиение и уведомлять о нерегулярном пульсе, нарушают разработанную, а также запатентованную им технологию обнаружения нерегулярного ритма сердца.

Известно, что еще в 2017 врач сам инициировал общение с представителями компании Apple, рассказав им все детали своего патента. ”Apple отказалась сотрудничать по доброй воле, чтобы можно было избежать этого иска”, - поделился Визел. Сейчас же, кардиолог будет судиться с компанией в связи с нарушением авторских прав. Более того, он планирует добиться ограничения на эксплуатацию его разработки без разрешения.