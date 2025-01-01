Врач объяснил, чем опасно нарушение режима приема лекарств

Специалист объясняет, что самый очевидный риск заключается в потере терапевтического эффекта. Если пациент пропускает прием лекарства или принимает его нерегулярно, эффективность всего курса лечения может быть утрачена, а в некоторых случаях даже необратимо. Например, несколько дней пропусков могут обнулить результаты месячного лечения.

Особую опасность представляет нарушение приема лекарств при таких заболеваниях, где важна регулярность. Это касается не только препаратов заместительной терапии, таких как инсулин, но и противобактериальных средств, гормональных препаратов, антидепрессантов и других. Перерывы в приеме могут спровоцировать ухудшение состояния, вплоть до жизнеугрожающих или инвалидизирующих осложнений.

Чтобы избежать проблем, особенно в период праздников, Владислав Сепп советует использовать напоминания. Например, можно настроить будильник на телефоне, составить график приема лекарств и сохранить его в смартфоне. Также помогут специальные таблетницы с разноцветными отделениями для каждого дня недели. Если риск забыть слишком велик, стоит использовать сразу несколько способов напоминания.

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