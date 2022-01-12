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Врач объяснил главное отличие «Омикрона» от других штаммов коронавируса

И он не так безобиден, как о нём говорят

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил важное и, возможно, главное отличие «Омикрона» от других штаммов коронавируса.