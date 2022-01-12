Врач объяснил главное отличие «Омикрона» от других штаммов коронавируса

Наука и технологии
Сегодня в 18:42
1 мин.
Врач объяснил главное отличие «Омикрона» от других штаммов коронавирусаИ он не так безобиден, как о нём говорят
Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил важное и, возможно, главное отличие «Омикрона» от других штаммов коронавируса.
По его словам, при этом штамме потеря обоняния уже не является определяющим симптомом, потому что подобные проблемы проявляются в конце заболевания, при выздоровлении, и даже после него. У омикрон-штамма нет привычных для «Дельты» проблем с желудочно-кишечным трактом, вирус не опускается в лёгкие, а остаётся в бронхах.
При этом специалист подчеркнул, что «Омикрон» может быть достаточно опасным и «наделать много бед», если начнётся всплеск заболеваемости. «В основном заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», — отметил Кондрахин.
Источник: Парламентская газета