Врач объяснил, как безопасно похудеть к Новому году

Как заметил эксперт, за небольшой отрезок времени вряд ли получится сбросить больше двух-трёх кг, если говорить о нормальном и безболезненном похудении. Каких-то специальных секретов не существует. Врач отметил, что нужно гулять, лучше дважды в день как минимум по 30 минут, высыпаться, потому что полноценный сон способствует похудению, а без него все усилия сойдут на нет.

В отношении еды Гинзбург посоветовал придерживаться определённой диеты. Необходимо исключить сахар, в том числе мёд, варенье и конфеты, продукты с плохими жирами: выпечку, мороженое, картофельные чипсы, кремы. Важно заменить мясо рыбой. Хлеб лучше употреблять не белый, а ржаной или серый, в идеале цельнозерновой. Вместо риса лучше есть гречку или овсянку . Также употреблять больше фруктов, овощей, зелени и ягод. Орехи не следует употреблять более одной-двух столовых ложек, если речь о смесях.