Врач объяснил, как конкретно жирная пища убивает здоровье

По словам Кутушова, насыщенные жиры откладываются на стенках сосудов, образуя липидные бляшки. Это сужает просвет сосудов, замедляет кровоток и создает риск развития атеросклероза. В результате сердце начинает работать с перегрузкой, что может привести к гипертрофии, сердечной недостаточности и повышению артериального давления.

Насыщенные жиры также повышают уровень «плохого» холестерина, что усугубляет закупорку сосудов и делает их уязвимыми для тромбов. Это прямой путь к инфарктам и инсультам. Одновременно страдает печень: избыток жиров приводит к ожирению органа (стеатозу), нарушая его функции и вызывая воспаления.

Помимо сердечно-сосудистой системы, жирная пища наносит вред пищеварению. Она вызывает вздутие, запоры, ухудшает всасывание питательных веществ и провоцирует дефицит витаминов.

Врач объясняет, что жирная пища способствует процессу гликирования — «засахариванию» организма, когда избыток сахара взаимодействует с белками и повреждает их. Это влияет на все органы, особенно сосуды и сердце.

Чтобы избежать проблем, Кутушов рекомендует пересмотреть рацион. Важно сократить потребление насыщенных жиров, заменив их полезными жирами, такими как омега-3. Также стоит добавить больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Регулярные физические нагрузки помогут снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Сбалансированное питание и активный образ жизни помогут защитить организм от разрушительного воздействия жирной пищи и предотвратить развитие опасных заболеваний.

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