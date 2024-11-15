Врач объяснил, как лапша быстрого приготовления влияет на иммунитет

Секрет в том, что в лапше содержится много вредных компонентов. Она состоит из муки, соли, камеди и красителей, а в пакетике с приправой — соль, глутамат натрия (Е621), ароматизаторы, жиры, часто пальмовое масло, сахар и консерванты. Эти вещества могут не только повышать артериальное давление и способствовать отекам, но и привести к ожирению, повышению уровня холестерина и заболеваниям сердца.

Кроме того, искусственные добавки в лапше, такие как глутамат натрия, могут вызывать аллергические реакции, головные боли и тошноту. Всё это негативно влияет на работу нервной системы и общее самочувствие.

Всё это ослабляет кишечный барьер, через который начинают проникать токсины в кровь, что вызывает воспаление в организме. Хроническое воспаление может привести к развитию серьёзных заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца, болезни Крона и аутоиммунные расстройства.

Михаил Кутушов призывает выбирать более здоровое питание, богатое клетчаткой, витаминами и минералами.