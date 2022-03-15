Врач объяснил, как не стать алкоголиком на фоне стресса

Специалист предупредил, что часто на фоне стресса некоторые люди начинают употреблять психоактивные вещества, среди которых и алкоголь. И опасность — в количестве. Потеря количественного контроля — одна из «границ» на пути к алкогольной зависимости.

Вторая — похмелье. Если человеку с утра для нормального самочувствия нужно выпить ещё, то речь уже идёт о физической зависимости.

По словам Казанцева, если такие проблемы появились, необходимо обращаться к врачу. «Если вы понимаете, что приближаетесь к подобного рода проблемам, то необходимо обратиться к специалистам. Сейчас есть масса частных врачей, к которым без постановки на учёт можно обратиться и получить консультацию. Вам выпишут рекомендации по медикаментозному лечению и направят на психологическую помощь и поддержку» — отметил нарколог.

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