Наука и технологии
Вчера в 23:31
1 мин.

Врач объяснил, как не стать алкоголиком на фоне стресса

Важно знать меру
Врач-нарколог Алексей Казанцев назвал две «границы», перейдя которые человек может стать алкоголиком.
Врач объяснил, как не стать алкоголиком на фоне стресса

Специалист предупредил, что часто на фоне стресса некоторые люди начинают употреблять психоактивные вещества, среди которых и алкоголь. И опасность — в количестве. Потеря количественного контроля — одна из «границ» на пути к алкогольной зависимости.

Вторая — похмелье. Если человеку с утра для нормального самочувствия нужно выпить ещё, то речь уже идёт о физической зависимости.

По словам Казанцева, если такие проблемы появились, необходимо обращаться к врачу. «Если вы понимаете, что приближаетесь к подобного рода проблемам, то необходимо обратиться к специалистам. Сейчас есть масса частных врачей, к которым без постановки на учёт можно обратиться и получить консультацию. Вам выпишут рекомендации по медикаментозному лечению и направят на психологическую помощь и поддержку» — отметил нарколог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио Sputnik
Новости партнеров
Новости партнеров