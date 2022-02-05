Врач объяснил, как правильно измерять артериальное давление для точного результата

По словам эксперта, чтобы правильно измерить давление, необходимо принять расслабленное положение, сесть, слегка облокотившись на стул, и держать руку на уровне сердца. При этом важным условием является контроль своего положения: нельзя скрещивать ноги. При скрещивании ног давление может вырасти до десяти мм ртутного столба.

Мясников также отметил, что у здорового человека при измерении давления на правой и левой руке разница не должна быть больше 10 мм ртутного столба. Если больше, это может говорить о наличии различных заболеваний, одним из которых может быть периферический атеросклероз сосудов.

«Если скрестишь ноги — давление может вырасти до десяти миллиметров ртутного столба», — подчеркнул доктор Мясников.

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