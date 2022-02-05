Наука и технологии
Сегодня в 16:04
1 мин.

Врач объяснил, как правильно измерять артериальное давление для точного результата

Главное — не скрещивать ноги
Врач Александр Мясников рассказал, как правильно измерять артериальное давление для точности результата.
Врач объяснил, как правильно измерять артериальное давление для точного результата

По словам эксперта, чтобы правильно измерить давление, необходимо принять расслабленное положение, сесть, слегка облокотившись на стул, и держать руку на уровне сердца. При этом важным условием является контроль своего положения: нельзя скрещивать ноги. При скрещивании ног давление может вырасти до десяти мм ртутного столба.

Мясников также отметил, что у здорового человека при измерении давления на правой и левой руке разница не должна быть больше 10 мм ртутного столба. Если больше, это может говорить о наличии различных заболеваний, одним из которых может быть периферический атеросклероз сосудов.

«Если скрестишь ноги — давление может вырасти до десяти миллиметров ртутного столба», — подчеркнул доктор Мясников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА Новости
Новости партнеров
Новости партнеров